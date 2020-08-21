Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer aldı

İHA

Dünya'da yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren, Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması'sında Türkiye'de Uşak Üniversitesi 89'uncu, dünya sırralamasında 3 bin 085'inci sırada yer aldı.

Uşak Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer aldı

Dünya’da yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren, Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması’sında Türkiye’de Uşak Üniversitesi 89’uncu, dünya sırralamasında 3 bin 085’inci sırada yer aldı.
Yayınlanan Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Uşak Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve önde gelen üniversitelerin önünde yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörç Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi’nin, tüm öğretim elemanları ve birimleri ile birlikte dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirtti. Savaş, “Uşak Üniversitesi, Times Higher Education gibi saygın sıralama kuruluşlarının da değerlendirmesine alınmıştır. Belirli kriterlere göre değerlendirmeye alınabilen, izlenen ve her üniversitenin değerlendirmeye kabul edilmediği bu kuruluşta üniversitemiz yer almayı başarmıştır. Bunun yanı sıra SCImago sıralamasına dahil edilen Uşak Üniversitesi, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. Olarak ilk 1000 üniversite arasında yer almıştır” dedi.
Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalarla bölgeden başlayarak ülke gelişimine katkıda bulunmasının hedeflendiğini dile getiren Rektör Savaş, ““Uluslararasılaşma amacıyla ve sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla bizleri kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi ...
Ege'nin incisi, lezzetin ‘Gedik’lisi Gedik Piliç, Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Ege'nin incisi, lezzetin ‘Gedik’lisi Gedik Piliç, ...
Römorka çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Römorka çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Uşakspor'da Ozan ayrıldı
YEREL HABERLER Uşakspor'da Ozan ayrıldı
TIR'dan düşen demirlere çarpan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR'dan düşen demirlere çarpan otomobil şarampole ...
Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı Tırdan düşen inşaat demirlerine çarpan araçta bir aileden 3 kişi yaralı
YEREL HABERLER Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 ...
Uşak’ta kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Uşak’ta kaçak alkol operasyonu
Uşak’ta 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
YEREL HABERLER Uşak’ta 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi
Uşak’ta korona virüs denetimleri Vali Funda Kocabıyık, denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta korona virüs denetimleri Vali Funda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X