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Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu 

DHA

Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu 


Feyzi DAVULCU/ UŞAK,(DHA)- UŞAK´ta 9 katlı binanın altında bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın, kOrku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye tarafından söndürülen yangında aleşveriş merkezinde büyük çapta hasar meydana geldi. 
Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarında 9 katlı binanın altında bulunan `Sayar' adlı alışveriş merkezinde gece saat 23:45 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkaş nedeni belirlenemeyen yangın hızla yayılırken, alevleri fark eden bina sahipleri korku ve panik içerisinde evlerini tahliye etti. Haber verilmesi üzerine Uşak Belediyesi İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. İtfaiye erleri yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ile müdahalede bulundu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, alışveriş merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın dolayısıyla evlerinden sokağa çıkan bina sakinleri ise alevlerin kontrol altına alınmasıyla rahat nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, alışveriş merkezindeki yangında 1 milyon lira dolayında hasar meydana geldiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Merkez Feyzi DAVULCU
2020-08-28 01:30:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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