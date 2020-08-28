Uşak polisi, maske takan vatandaşlara kırmızı gül dağıttı



UŞAK/DHA-UŞAK Emniyet Müdürlüğü ekipler, yaptıkları denetiminde, maske takan vatandaşlara kırmızı gül verirken, maske takmayanları ise gül vermeyerek cezalandırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan maske denetimlerinde zaman zaman istenmeyen görüntüler yaşanırken, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde gülümseten anlar yaşandı. Polis ekipleri, maske takan vatandaşlara kırmızı gül vererek, teşekkür etti. Takmayanları ise gül vermeyerek cezalandırdı.

Şehirlerarası otobüsler, otomobiller ve meydanlarda yapılan denetimden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Uşak

2020-08-28 13:39:12



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