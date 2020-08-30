Uşakspor'da Kadir gitti

UŞAK, (DHA)-
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona evinde hazırlanan Uşakspor'da sözleşmesi biten Kadir Ari, 1'inci Lig'e transfer oldu. Geçen sezon kırmızı-siyahlıların oynadığı 27 maçta forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Keçiörengücü'yle anlaştı. Uşakspor, Kadir için veda mesajı yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-08-30 12:23:21
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