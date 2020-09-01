Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 yaralı

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Uşak’ta, bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta seyir halinde yolcu olan bir kadın kazada yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Uşak Ankara yolu üzeri Çarıkköy yakınlarında meydana geldi. İddialara göre 06 BBL 950 plakalı kamyonetle Ankara yolun seyir halinde olan Hakan Yıldız, Çarıkköy istikametinden karşı şeride geçmek isteyen Hidayet Yıldızhan kontrolündeki 64 AAE 338 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hidayet Yıldızhan kontrolündeki ticari araç orta refüje çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ticari araçla seyir halindeyken yaralanan Ümmü Altınay’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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