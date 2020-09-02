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Özel Öztan Hastanesi, Uşak'ta ikinci hastanesini açtı Nail Burak Öztan, "Poliklinik muayenelerinde yüzde 30 indirim yaptık"

İHA

Özel Öztan Hastanesi, Uşak'ta ikinci hastanesini açtı Nail Burak Öztan, "Poliklinik muayenelerinde yüzde 30 indirim yaptık"

Uşak’ta, farklı bir özel hastaneyi de alarak bünyesine katan Özel Öztan Hastanesi, şehirdeki ikinci hastanesini açtı. Açılan yeni hastane hakkında Öztan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nail Burak Öztan, yaptığı toplantıda bilgiler verdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantı Atatürk Kültür Merkezi’nde B salonunda gerçekleşti. Toplantıya Öztan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nail Burak Öztan, Hastane Genel Müdürü Muhammed Ali Yavuz ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Nail Burak Öztan, devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilk icraatın ücretlerde indirimle gidilmesi olduğunu belirtti. Öztan, “Önceki hastane döneminden kalan fiyatları güncelleyerek poliklinik muayenelerinde yüzde 30 indirim yaptık. Emekli hastalarımız için de indirim oranın yaklaşık yüzde 50 oldu. Yeni devraldığımız hastanede şehrimizin sevilen hekimlerinin tamamına yakınını bünyemizde tuttuk İlk binamızdaki hekimlerimizle bir araya gelince güçlü ve deneyimli bir kadro oluştu. Şehir dışında da alanında çok önemli işlere imza atan doktorlarla görüşmelerimiz sürüyor. Böylece yalnızca Uşak’a değil, Simav, Çivril, Gediz. Selendi gibi yakın ilçelerimizdeki vatandaşlarımız da aradıkları hizmetlerin tamamını hastanemizde bulacak. Sağlık sorunları için büyük illere gitme ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Hastalarımıza, çalışanlarımıza ve tüm insanlara şefkat”
Sözlerine devam eden Nail Burak Öztan, Özel Öztan Hastanesi’nin temel felsefesinin “Şefkat” olduğunu belirtti. Öztan, “32 senedir faaliyet gösteren Öztan Hastanesi'nin temel felsefesi olan ‘hastalarımıza, çalışanlarımıza ve tüm insanlara şefkat’ ile davranma temizi ikinci hastanemizde de sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz. Şehirde merak eden konulardan birisi de ilk hastanemizin devamıyla ilgili, ilk hastane binamız acık ve faaliyette. Ancak belirli süre sonra bir tadilata sokmayı planlıyoruz. Yaklaşık 8 ay içerisinde de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak çok modern bir bina yapısıyla yeniden açmayı planlıyoruz.. Bu konuda da gerekli izin ve ruhsat başvurulan Sağlık Bakanlığına yapıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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