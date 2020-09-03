2 mahalleyi tehdit eden yangın 6 saattir kontrol altına alınamadı

Uşak’ta, öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, henüz kontrol altına alınamadı. 2 mahalleyi tehdit eden yangından yükselen alevler, karanlık geceyi aydınlattı.

Uşak’ın Ciğerdede köyünde öğlen 14.30’da başlayan yangın 6 saati geçkin süredir kontrol altına alınamadı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında 4 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve yaklaşık olarak 120 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor. 20 hektar alandan fazla alanın yandığı tahmin edilen yangında, yangının daha da büyümesi halinde Ciğerdede köyüne bağlı Pıhtılar ve Hacıimam Malalleleri’nin tahliye edileceği öğrenildi.

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