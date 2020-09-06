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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulubey Kanyonlarında sıcak hava balonu uçtu

İHA

Ulubey Kanyonlarında sıcak hava balonu uçtu

Uşak’ta ilk defa Ulubey kanyonlarında sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.
Uşak’ta sıcak hava balonu turizmi kazandırılma çalışmaları kapsamında dünyaca ünlü Ulubey kanyonları’nda ilk kez sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sıcak hava balonu turizminin bölgeye kazandırılma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Balon turizminde Türkiye'nin önde gelen yerlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonu turizminin Ulubey Kanyonları’na kazandırılması noktasında yürütülen çalışmalar kapsamında Ulubey Belediyesi ile Kapadokya Üniversitesinin iş birliğinde bu sabah ilk kez sıcak hava balonu test uçuşu gerçekleştirildi. Rüzgâr yönü ve uçuş süresi gibi çeşitli testlerin yapıldığı uçuşla ilgili düzenlenecek raporun ardından gerekli çalışmalara başlayacağız” dedi.
Ayrıca Kocabıyık, çalışmalarından dolayı Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Atioğlu ile Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Müdürü Halil İbrahim Eroğlu'na teşekkür etti.

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