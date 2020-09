Gedik Piliç yılda 200 bin ton üretim yapıyor

Beyaz et entegre tesisleri içerisinde 1968’den bu yana ilk sıralarda olmayı başaran Gedik Piliç Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, “Yıllık 200 bin ton piliç eti ve günlük 320 bin adet piliç üretiyoruz" dedi.

50 seneyi aşkın bir süredir beyaz et entegre tesisleri içerisinde ilk sırada olmayı başaran Gedik Piliç, üretim rakamlarını açıkladı. Gerekli hijyen koşullarını da sağlayarak kontrol altında yılda 200 bin tona yakın piliç üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Gedik Piliç Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, buna karşılık günde 320 bin adet de piliç ürettiklerini söyledi. Gürüç, ”Gedik piliç tam entegre olarak çalışan bir firma. Yemin üretiminden, civcivinden, paketlenmesinden ve satışına kadar tam entegre bir firma. Burada gerekli hijyen koşullarını sağlayarak kendi kontrolümüz altında vatandaşımıza sağlıklı proteini ulaştırmaya çalışıyoruz. Kapasitemizi hesapladığımızda yıllık 200 bin ton üretim civarına rahatlıkla ulaşıyoruz. Bizim hesabımız 320 bin adet piliç üretimi yapabilecek bir kapasitemiz var. Bunun detayında çiğ piliç, bütün piliç gibi parça üretim şekillerine göre rakamlar değişiyor ama kapasitemiz böyle. En başta söyleyebileceğimiz şey, bütün alanlarda kendi laboratuvarlarımız var. Laboratuvarlarda yaptığımız günlük analiz sayıları, insan sağlığını riske atmamak için 250 adetleri hemen hemen her gün buluyor” dedi.

