Karantina kuralını ihlal edenler KYK yurtlarına alınacak

Uşak’ta valiliğin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımla, covid19 salgınına karşı alınan ek tedbir açıklandı.
Yapılan paylaşımla açıklanılan kararda, korona virüs testi pozitif olup da karantina kurallarına uymayan vatandaşların KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerini dolduracağı ve bu süre içerisinde konaklama ve barınma gibi tüm masrafların kendileri tarafından tahsil edileceği belirtildi. Resmi sayfada yapılan paylaşımda, “Covid19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal eden ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler, KYK yurtlarına alınacak ve karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Bu kişilerin KYK yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek gibi tüm masraflar kendilerinden tahsil edilecektir” açıklamalarına yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.