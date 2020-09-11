Uşakspor'da Kadir geri döndü

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'dan ayrılıp geçen hafta Ankara Keçiörengücü ile anlaşma sağlayan Kadir Ari, Başkent ekibi ile yaşanan pürüz sonrası yeniden yuvaya döndü.

Yönetimin sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla yeni sezon için tekrar masaya oturup el sıkıştığı belirtildi. Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 27 maça çıkan Kadir, rakip fileleri 11 kez sarsarak takımına katkı sağladı. 25 yaşındaki sol kanat Uşakspor'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-09-11 13:11:53



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