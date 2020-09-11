Kocasını uyurken baltayla öldürdü

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Feyzi DAVULCU / UŞAK, DHA)UŞAK'ta yaşayan Neşe Arıkum (48), şiddet gördüğü iddiasıyla kocası İbrahim Arıkum'u (57) uykusunda baltayla öldürdü.

Banaz'ın Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan Neşe Arıkum, bugün polisi arayarak eşi İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla yaraladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise, İbrahim Arıkum'un öldüğü belirlendi. Neşe Arıkum'un eşinden şiddet gördüğü öne sürüldü. İbrahim Arıkum'un cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Uşak UŞAK, DHA

2020-09-11 15:24:37



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