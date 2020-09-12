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Uşak’ta örgüt propagandası yapanlara yasal işlem başlatıldı

İHA

Geçtiğimiz hafta Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) 26 kadın göz altına alındı. Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada örgüt propagandası yapanlar için yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Uşak’ta örgüt propagandası yapanlara yasal işlem başlatıldı

Geçtiğimiz hafta Uşak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) 26 kadın göz altına alındı. Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada örgüt propagandası yapanlar için yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
Uşak Valiliği resmi sitesinden yapılan açıklamada, 26 şahsın , ifadeleri sırasında yine yasal haklarına uygun olarak bizzat özel avukatları veya Uşak Barosu’ndan talep ettikleri avukatların yanlarında oldukları ve kamu görevlileri ve sosyal medyada örgüt propagandası içeren paylaşımlarla ilgili olarak gerekli yasal işlemlere başlanılacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütünün Uşak’ta ki eğitim yapılanmasına yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 ay süreli projeli çalışma ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Temmuz günü Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgütün amaç, talimat ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 26 kadın şüpheli gözaltına alınmıştır.
Şüpheliler emniyet görevlilerimizce aynı gün yakalandıkları illerden alınarak, Uşak Emniyet Müdürlüğümüze ait değişik hizmet binalarındaki tamamı kameralarla izlenen ve görüntüleri kayıt altına alınan nezarethanelerde COVİD19 salgınına karşın uygun tedbirler de alınarak yasal işlemleri yapılmıştır.
Tüm şüpheliler gerek gözaltı işlemi başladığı anda, gerek nezarethaneye alınmaları sırasında, gerekse adli makamlara sevk edildikleri süreye kadar yasal mevzuata uygun şekilde günlük periyodik doktor muayenelerine tabi tutulmuş, avukatları ile ifade öncesi yeterli görüşme hakları kendilerine sağlanmış, ifadeleri sırasında yine yasal haklarına uygun olarak bizzat özel avukatları veya Uşak Barosu’ndan talep ettikleri avukatları yanlarında olacak şekilde ifade alma işlemleri tamamlanmıştır.
Yürütülen gözaltı ve ifade alma işlemlerinin adli yönden takibi ve koordinesi de yine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anlık olarak yürütülmüştür. İşlemleri tamamlanan şüpheliler 4 eylül günü saat 06:00 itibari ile yasal gözaltı süresi içerisinde Uşak Adliyesinde hazır edilmiştir.
Soruşturmanın tüm safhaları şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütülmüştür. Terör örgütüne vurulan darbenin örgütte yeni bir çözülme telaşını başlattığı, aynı operasyonların diğer illere de yayılacağı endişesiyle özellikle sosyal medya hesapları üzerinden asılsız iddialarla kara propaganda faaliyetleri yürütüldüğü görülmektedir. Terör örgütünün propaganda faaliyetlerini yürütmek üzere çoğunluğu yurtdışından yayın yapan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, firari örgüt mensupları ile diğer destekçilerince yapıldığı anlaşılan; operasyonu yürüten kamu görevlilerine, devlete ve hükümete yönelik kara propaganda paylaşımları titizlikle takip edilmektedir. Kamu görevlilerimize ve devletimize yönelik suç içeren paylaşımlarla ilgili olarak gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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