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Spor salonları Kovid-19 tedbirleriyle çalışıyor Yaşar, “Salonumuz günde ortalama 5 kere dezenfekte ediliyor”

İHA

Uşak'ta spor salonları, vatandaşların bağışıklılık sistemini kuvvetlendirmek için korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak ve günde 5 kere dezenfekte edilerek çalışıyor.

Spor salonları Kovid-19 tedbirleriyle çalışıyor Yaşar, “Salonumuz günde ortalama 5 kere dezenfekte ediliyor”

Uşak’ta spor salonları, vatandaşların bağışıklılık sistemini kuvvetlendirmek için korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak ve günde 5 kere dezenfekte edilerek çalışıyor.
Uşak’ta spor salonları, bağışıklılık sistemi güçsüz vatandaşlarda ağır etkiler eden korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı uygun ve belirli aralıklarla dezenfeksiyon çalışmalarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Kısıtlı sayıda kişilerin alındığı spor salonlarında belirli süre aralıklarında da “Sosyal mesafeye uyalım” anonsları yapılıyor. Uşak’ta bir spor salonu işletme sahibi olan Mert Yaşar, sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan önergelere uyularak, girişlere dezenfekte koyduklarını ve gelen vatandaşın ateşinin ölçüldüğü ifade etti. 38 dereceden yüksek ateşli olan vatandaşları salona almadıklarını belirten Yaşar, “Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı bütün önergeleri bire bir uyguluyoruz. Girişlerde ayak dezenfektanımız var, el dezenfektanımız var, dezenfekte olup giriyorlar. Aynı zamanda her üyemizin ateşini ölçüyoruz. 38 derecenin üzerindeyse salonumuza almıyoruz. Çok şükür şuana kadar 38 derecenin üstüne çıkan da olmadı. Ayrıca her üyemizin girişte ayakkabısını değiştirmesini istiyoruz, değiştirip giriyorlar. Salonumuzda da her makinede sosyal mesafemizi koruyoruz. Salon içerisinde maske kullanılmıyor. Böyle bir yasak yok. O yüzden de sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Sürekli anons yapıyoruz. Bizim için en büyük önlem şuanda sosyal mesafe. Metrekaremize göre alım gücümüz var. Sağlık bakanlığınca yayınlanan genelgede 6 metrekareye 1 kişi dediler. Zaten 6 metrekareye 1 kişiden daha az kişi oluyor içeride. 12 metrekareye 1 kişi düşen şekilde oluyor. Biz düzenli bir şekilde el dezenfektanı servisi yapıyoruz. Salonumuzda da dezenfektan noktaları var. Ayrıyeten sürekli ortam dezenfektanıyla salon ve makinamızı dezenfekte ediyoruz. Günde ortalama 5 kere dezenfekte ediliyor salonumuz” dedi.
“Pandemi sürecinde bağışıklık sisteminin önemini öğrendik”
Yaklaşık olarak 10 senedir vücut geliştirme sporunun içerisinde yer alan ve spor hocalığı yapan Olçum Sarğın, pandemi dönemiyle birlikte bağışıklılık sisteminin ne kadar önemli olduğunu göründüğünü belirterek, vatandaşların evlerinde de kendi ağırlıklarıyla egzersiz yapabileceklerini belirtti. Sarğın, “Bu dönemde ve pandemi sürecinde hepimiz bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olmasının önemli olduğunu gördük. Bağışıklılık sistemi bir kalkandır. Biz de spor sürecinde kalkanımızı ne kadar güçlü tutarsak virüs ve bakterilerden o kadar korunmuş oluruz. Bu süreçte beslenme çok önemli. Öncelikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Protein, karbonhidrat ve yağ oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlar evde çok fazla ağırlıklı spor yapmadan kendi vicut ağırlıklarıyla belirli kas gruplarını geliştirerek, ortalama 45 dakika egzersiz yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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