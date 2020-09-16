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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programını tanıttı

İHA

Uşak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programını tanıttı

Uşak Belediyesi, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilen Avrupa Hereketlilik Haftası Programı tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Mehmet Çakın, “Şehirlerimizi küresel ısınmanın etkilerinden kurtarmak adına Uşak Belediyesi olarak bizler de katılım sağladık” dedi.
Toplantı Uşak Belediyesi Ana Hizmet binasında gerçekleşti. Toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Uğuz katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Başkan Mehmet Çakın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden Belediye binasına yaklaşık olarak 4 kilometre yürüdü. Toplantıda konuşan Mehmet Çakın, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilen, yerelde ise belediyelerin paydaş olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya’nın kaybolan doğal dengesini yeniden kazanmasını sağlamak için önemli bir birlikteliğin kapılarını araladığını belirtti. Çakın, “Tüm dünyada aynı amaç için, aynı zaman diliminde yürütülecek faaliyetler kapsamında, bilinçlenme hareketi geniş alanlarda etki uyandırabilecek, ortak paydamız olan dünyamız için farklı coğrafyalarda tek bir ideal canlandırılmış olacaktır. Bu kapsamda 1622 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, önemli bir programı Uşak olarak şehrimizde hayata geçireceğiz. “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” temasıyla gayemiz; temelde havamızı, dolaylı olarak da topraklarımızı ve suyumuzu kirlilikten korumak, ayrıca sağlıklı yaşamın temellerini oluşturmak olacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum ki, yarınlar bugünün eseri olacak ve şimdi atılacak her adımın izi geleceğin hikayesini oluşturacaktır. Biliyorsunuz ki, Dünya Sağlık Örgütü’nün görünmez katil olarak ifade ettiği hava kirliliği nedeniyle dünyamızda her yıl 6 buçuk milyonun üzerinde insan hayatını kaybetmekte, çevresel faktörler sadece yaşam kalitesini değil, sağlığımızı da doğrudan etkilemektedir. İnsan yaşamının temeli hiç kuşkusuz ki oksijen, su ve gıdadır. Dünyayı saran küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, sanayileşme ve benzeri birçok olgu: hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Onlarca hastalığı beraberinde getiren bu olumsuz koşullara dur demekse, her şeyden önce bilinçlenmek ve tedbiri geç kalmadan almakla mümkün olacaktır. Küresel boyutlara ulaşan çevre ve hava kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra dünyayı saran bir diğer sorun da 700 milyonluk bir rakamla; obezitedir. Hareketli yaşamın sadece obezite ile değil, birçok hastalıkla mücadele için kritik bir yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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