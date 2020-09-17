Gazilere Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

Terör gazileri Oğuzhan Alakent, Kamil Kul, Musa Üzmez ve Turgay Çatalkaya’ya “Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Funda Kocabıyık tarafından takdim edildi.

Hasbbahçe Polis evinde düzenlenen törene Vali Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, gaziler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Funda Kocabıyık, Türk Milletinin hiçbir zaman zulme razı olmadığını belirtti.Kocabıyık, “Türk Milleti, vatanı için canını feda etmekten hiçbir zaman imtina etmemiştir. Bu yüzden, bu toprakların yükü ağırdır. Bu topraklar, vatan söz konusu olduğunda erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla hayatını ortaya koyan, gazi ve şehit olmayı şeref gören Türk’ün birlik ve beraberlik ruhudur. Ecdadımızdan aldığımız kutlu sancak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve vatan uğruna mücadele etmenin şanlı nişanını bedenlerinde taşıyan kıymetli gazilerimiz ebedi varlığımızın birer sembolüdür” dedi. Konuşmasına devam eden Kocabıyık, “Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz; sahip olduğu köklü ve sarsılmaz bağımsızlık ruhu ve mefkûrelerinin enginliği ile zafere ulaşmıştır. 15 Temmuz gecesinde mazisi şan ve şerefle dolu bu toprakların kahraman evlatları bir kez daha hainlere gereken cevabı vermiştir. Yine aynı ruhla gazi ordumuz sınır ötesinde çeşitli ülkelerde mazlumların yanında olmaya, devletimizin ve milletimizin bekası için mesafe, engel tanımaksızın mücadeleye devam ediyor ve edecektir. Bizler de ebediyen bu bayrağa duyduğumuz aşk, kararlığımız ve irademiz ile bu topraktan güç alarak vatanımızın bütünlüğüne kasteden teröre, terör yandaşlarına, gafillere ve hain emellere karşı gereken cevabı vereceğiz. Kadim mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gazilere Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına tevcih ettiğini dile getiren Vali Funda Kocabıyık, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına gazilerimize tevcih ettiğimiz bu madalya ve beratlar devletimizin ve milletimizin gazilerimize duyduğu vefa borcu, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Devlet Övünç Madalyasını ve Beratlarını bizlerin, bu dünyada değer biçmenin mümkün olmadığı gazilik makamına nail olan sizlere teşekkürü olarak kabul etmenizi temenni ediyorum” dedi.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasının ardından gaziler Oğuzhan Alakent, Kamil Kul, Musa Üzmez ve Turgay Çatalkaya’ya Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları’nı takdim etti.

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