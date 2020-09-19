Rektör Savaş kahraman gazileri unutmadı Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, 19 Eylül Gaziler Günün mesajı yayınladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Savaş kahraman gazileri unutmadı Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, 19 Eylül Gaziler Günün mesajı yayınladı

İHA

Rektör Savaş kahraman gazileri unutmadı Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, 19 Eylül Gaziler Günün mesajı yayınladı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Savaş, “Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet dileriz” dedi.
Ekrem Savaş yayınladığı mesajla, tarihin akışını şanlı zaferlerle değiştiğini, aziz milletin bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına koruduğunun yanı kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet ettiklerini belirtti. Savaş, “Aziz Milletimiz 1071’de Anadolu’nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hainlere karşı istikbalimizi korurken gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuştur.
Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır.
Uşak Üniversitesi olarak, bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, bilgili, ahlaklı, vatanperver fertler yetiştirmeye devam etmektir.
Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet dileriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trenin çarptığı tır sürücüsü, kazayı hafif yarayla atlattı
YEREL HABERLER Trenin çarptığı tır sürücüsü, kazayı hafif yarayla ...
11 kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 11 kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli serbest bırakıldı
11 kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 11 kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli serbest bırakıldı
Gazilere Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi
YEREL HABERLER Gazilere Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim ...
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X