Uşak’ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı Vali Funda Kocabıyık: "İlimiz genelinde 2 bin 551 öğrencimiz okul öncesi eğitime, 4 bin 553 öğrencimiz ise 1. sınıfa başladı”

Uşak’ta okulların açılmasıyla birlikte toplamda 7bin 104 öğrenci eğitime başladı. Vali Funda Kocabıyık, okulları yerlerinde denetlerken öğrencilerle de sohbet ettikten sonra hediye verdi.

Vali Funda Kocabıyık TOKİ İlkokulu ziyaret ederek Kovid19 tedbirlerini yerinde inceledi. İncelemelerde bulunan Kocabıyık, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle de sohbet etti.

Okullarda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamışlarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, “Uzun bir aradan sonra okullarda çocuk seslerinin duyulması ve sınıfların Kovid tedbirleri alınarak tekrar öğrencilere kavuşması mutluluk verici. Bugün itibari ile ilimizde ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde uyum haftasına başlamış bulunuyoruz. Kovid19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimi bu yıl belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bugün ilimiz genelinde 2 bin 551 öğrencimiz okul öncesi eğitime, 4 bin 553 öğrencimiz ise 1. sınıfa başladı. Okullarımızda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı bir eğitimöğretim yılı diliyorum” dedi.



İl genelinde bütün okulların yüz yüze eğitim verilecek tüm okullarımızda hazırlıklar hijyen kuralları çerçevesinde tamamlandığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Çocuklarımızın sağlığı, bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımızın salgından zarar görmemeleri için çok hassas davranarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Kovid19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimlerden faydalanmak isteyen ancak teknik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz için ilimiz genelinde 168 okulda ve Uşak Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerinde EBA erişim destek noktaları oluşturduk. Bilgisayar ve internet erişimine sahip olmayan çocuklarımız okullarımıza ve gençlik merkezlerimize giderek ücretsiz olarak EBA sistemini kullanabilir. Kovid19 salgını süresince çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bilgisayarı olmayan ve internet erişimi sağlayamayan öğrencilerimizi EBA destek erişim noktalarına bekliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretinden anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileriyle sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, çocuklara hediyeler verdi.

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