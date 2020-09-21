Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası hizmete girdi Vali Funda Kocabıyık, 115 milyon TL’ye yapılan ek binayı inceledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yapımı 2018 yılında başlanılan ve günümüzde tamamlanan Uşak Eğitim ve Araştır Hastanesi ek binasını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kocabıyık, hemşerileri adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Denetimler esnasında Vali Funda Kocabıyık’a İl Sağlık Müdür Dr. Sedat Kavas ve hastane görevlileri eşlik etti. Hastanede incelemeler yapan Funda Kocabıyık, yetkililer tarafından bilgiler alırken hastanede tedavi gören bazı vatandaşları da ziyaret etti.



Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kocabıyık, 8 kattan oluşan ve 245 yatağı bünyesinde bulunduran ek binanın 115 milyon TL bedelle yapıldığını belirtti. Kocabıyık, “Uşak eğitim araştırma Hastanesi'nin 245 yataklı ek binasının yapımına 2018 yılında başlanmıştı. Şuanda tamamlandı ve hizmete başlanıldı. Yaklaşık 115 milyon TL'ye yapılan hastane 8 kattan oluşmakta olup 7 bin 500 metrekare alanda kurulmuş ve 55 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Gezdiğimiz ek binada 59 tek kişilik ve 77 çift kişilik oda yer almaktadır. Yaklaşık yatak kapasitesi de 245'dir. Ayrıca binada 32 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Ek binamızın hizmete girmesiyle ilimiz, sağlık alanında önemli bir yatırıma kavuşmuş oldu. Özellikle korona virüs (Covid19) salgını olduğu bu dönemde binanın hizmete girmiş olması da bizler için, Uşaklılar için ayrıca bir sevinç kaynağı. Binanın, kentimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da hemşerilerim adına teşekkür etmek istiyorum. Yeni hastane binamız, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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