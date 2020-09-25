Uşakspor seri peşinde

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta Ergene Velimeşespor deplasmanından 3-1 galip dönüp sezona iyi başlayan Uşakspor, yarın evinde lider Ankara Demirspor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Şeref Taştan'ın düdük çalacağı maç saat 16.00'da başlayacak. Uşakspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Mücadele koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-09-25 11:39:01
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