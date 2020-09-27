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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor çok mutlu

DHA

Uşakspor çok mutlu


Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta ligin iddialı ekiplerinden Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Uşakspor'da yüzler gülüyor. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor'u yine 3-1'lik skorla dize getiren kırmızı-siyahlılar, ilk 2 haftada 6 puan toplayarak 2'nci sıraya yerleşti. Uşak temsilcisinde geçen hafta 2 gol kaydeden Mehmet Gürkan, Ankara Demirspor filelerini de sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Uşakspor'un teknik direktörü Hasan Şimşir, önümüzdeki hafta Sancaktepe deplasmanında da kazanarak 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini söyledi. 
FUTBOL AŞKI YASAK TANIMADI
Uşakspor sevdalısı Enver Başakçıoğlu ve Nihat Kirman, dün oynanan Uşakspor-Ankara Demirspor maçını kiraladıkları vincin üzerinden takip etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumlara seyirci alınmazken, iki futbolsever 90 dakikayı vinç üzerinden takip ederek ilginç görüntüler oluşturdu. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2020-09-27 13:17:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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