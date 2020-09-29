İnce: “Türkiye’nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı var” Muharrem İnce, Uşak’ı ziyaret etti

'Memleket Hareketi' ile Türkiye’yi karış karış gezmeye başlayan Muharrem İnce’nin en son durağı Uşak oldu. Sık sık Uşak'a geldiğini belirten İnce, “Türkiye'nin Uşak battaniyesinin sıcaklığına ihtiyacı var” dedi.

Uşak’a Memleket Hareketi yazılı otobüsle gelen Muharrem İnce, şehir merkezi İsmet Paşa Caddesi’nde yaya olarak yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla öz çekim yaptı. Uşak Belediyesi binasının karşısında açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Türkiye’nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı olduğunu ifade etti. İnce, “Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Bugün 2324'üncü ilimiz oldu. Hakkari'ye de gittik, Uşak'a da geldik. 81 vilayeti gezeceğiz. Sonra büyük ilçelere gireceğiz, sonra bazı köylere gireceğiz. Türkiye'nin barışmaya ihtiyacı var, Türkiye'nin salıdan salıya birbiriyle kavga eden iktidara ve muhalefete ihtiyacı yok. Türkiye'nin Uşak battaniyesinin sıcaklığına ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan ama tedbirlerimizi de alarak, kendimizi koruyarak, sizleri koruyarak, Türkiye'yi karış karış dolaşıp derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Dertleri dinlemeye çalışıyoruz. Milletin derdine tercüman olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin barışmaya, kucaklaşmaya, sıcaklığa ihtiyacı var. Uşak battaniyesi gibi” diye konuştu.

Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından seçim otobüsüne binerek Uşak’tan ayrıldı.

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