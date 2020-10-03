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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havalar soğuyunca soba satışları hareketlendi

İHA

Havalar soğuyunca soba satışları hareketlendi

Uşak’ta, havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla, fiyatları geçen seneye göre yüksek olsa da soba satışları başladı.
Uşak’ta soba ticaretiyle uğraşan satıcılar, havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında artış yaşandığını söyledi. Çıraklıktan başlayarak 51 senedir soba satıcılığı yapan İzzet Yılmaz, soba fiyatlarının 450 TL’den başlayarak 3 bin 500 TL’ye kadar çıktığını belirtti. Yılmaz, “Soba satışları yeni başladı, Fiyatlar normal, aşırı pahalı değil. Geçen seneye göre biraz artışları var. Kış mevsimi geldiğinden dolayı günde 35 tane satabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, “Soba zehirlenmesi olaylarında baca problemi var”
Soba zehirlenmesi ve kurulumları hakkında da bilgiler veren esnaf Yılmaz, zehirlenme durumlarında bacadan kaynaklı sorunların olduğunu dile getirerek, sobaların yenilenmesiyle birlikte fabrikasyon ürün olduklarını ve sobada hata olmadığını ifade etti. Yılmaz, “Soba zehirlenmesi olaylarında baca problemi var. Yoksa sobadan zehirlenme olmaz. Havalandırma açılınca ve kömür tam yanmadan soba kapanınca zehirlenmeyeler meydana geliyor. Yoksa sobalar şuanda çok model, fabrikasyon ürünler zaten hata yok. Boruları kısa kullanmalıyız, sobanın üstündeki deliği açık bırakmalıyız ki hava alsın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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