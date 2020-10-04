Jandarma ekipleri kaplumbağa için trafik durdurdu

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Uşak’ta devriye faaliyetleri sırasında yol üzerinden geçen kaplumbağaları gören jandarma ekipleri, kaplumbağaların geçişleri için trafiği durdurdu.

Kayaağıl köyü yakınlarında devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol üzerinden geçen 4 kaplumbağayı fark etti. Jandarma ekipleri, kaplumbağaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için yolda bir süreliğine trafiği durdurdu. Ekipler, kaplumbağaların karşıya geçmelerinin ardından yolu tekrardan trafiğe açtı. Jandarma ekiplerinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde bu duyarlı davranışları, trafikte bekleyen bir sürücü tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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