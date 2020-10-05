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80 metreden kanyona iple indiler Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan: “Kanyonumuzun doğa sporları açısından odak noktası olmasını ümit ediyoruz”

İHA

Uşak'ta Ulubey Kanyonu'nda, 2 dağ sporcusu halat yardımıyla 80 metre yüksekliteki cam terastan, kanyonlara iniş yaptı. Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, kanyonun dağ sporları açısından odak noktası olmasını ümit ettiklerini belirtti.

80 metreden kanyona iple indiler Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan: “Kanyonumuzun doğa sporları açısından odak noktası olmasını ümit ediyoruz”

Uşak’ta Ulubey Kanyonu’nda, 2 dağ sporcusu halat yardımıyla 80 metre yüksekliteki cam terastan, kanyonlara iniş yaptı. Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, kanyonun dağ sporları açısından odak noktası olmasını ümit ettiklerini belirtti.
Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak Uşak’ta bulunan Ulubey Kanyonlarında vatandaşların ilgisini çekmek amaçlı halatla inme etkinliği düzenlendi. Yer yer 150 metre yüksekliğe ulaşan kanyonda yaklaşık olarak 10 yıldır dağcılık sporlarıyla uğraşan Kemal Macit ve Cihat Yiğit, 80 metre yükseklikte bulunan cam terastan kanyona halatla iniş yaptı. 75 kilometre (KM) uzunluğunda olan kanyonda, düzenlenene spor etkinliğine kanyonda bulunan vatandaşlar hayranlık ve şaşkınlıkla izledi. Yeni göreve başlayan Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, kanyon hakkında bilgiler verirken, bu tarz etkinliklerle kanyonda doğa sporları açısından odak noktası olmasını istediklerini belirtti. Erdoğan, “Şuanda Ulubey Knayonlarındayız. Burası 2015 yılında kaymakamlığımız tarafından yapılan, cam terasımız ve diğer tesislerimizle birlikte giderek artan ve yoğun bir ilgiye maruz kalmıştır. Burası yaklaşık 75 km uzunluğunda ve yer yer 150 metre yüksekliğe ulaşan dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliğine sahiptir. Ayrıca 135 metre kare boyutunda olan cam terasımız da vardır. Korona virüs (Kovid19) tebdirlerine uygun bir şekilde burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ayrıca maske ve sosyal mesafeye uyarak covid19 la mücadelede burası da aktif bir rol almaktadır. Bugün 2 adet dağcımız, burada cam terasın ucundan serbest bir iniş gerçekleştirecekler. Umarım bu bir başlangıç olur. Bundan sonra da kanyonumuzun doğa sporları açısından odak noktası olmasını ümit ediyoruz. Misafirlerimizi tekrardan kanyonumuza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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