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Havaların soğuması semt pazarlarını etkilemedi Aydoğan, “En kaliteli sebze ve meyve Uşak’ta bulunur”

İHA

Havaların soğuması semt pazarlarını etkilemedi Aydoğan, “En kaliteli sebze ve meyve Uşak’ta bulunur”

Uşak’ta semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları, havaların soğumasıyla taban fiyatları gördü. Ürünlerin bol ve kaliteli olduğu pazarlar korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.
Uşak’ta havaların mevsim normallerine dönüp soğumasıyla semt pazarlarında fiyat etiketlerine de yansıdı. Semt pazarlarında meyve ve sebzelerde bolluk yaşanırken fiyatlar düşük seviyelerde kaldı. Fiyatlarda her ne kadar düşüş yaşansa da, vatandaşların sosyal mesafe kuralı nedeniyle semt pazarlarını tercih etmedi. Muz, incir ve şeftalinin 10 TL’den satıldığı pazarlarda elma 24 TL, mandalina 4 TL, armut 5 TL’den alıcı bulurken sebzelerden soğan ve patates 2 TL ve limon 5 TL’den tezgahlarda yer buldu. Havaların soğumasının pazarlarda fazla bir farklılık göstermediğini aktaran p azar esnaflarından Ali Akbulut, fiyatların geçen ay ki fiyatlarla aşırı farklı olmadığını belirtti. Akbulut, “Sadece bazı ürün geçişlerinde fiyat farklılığı var. Bizim pazarımızda genelde bolluk olur, çeşitler bol olur. Köylü ve esnaf iç içe olduğu için vatandaş aradığı mahsulü istediği fiyat aralığında bulma olanağına sahiptir. Vatandaşların pazara ilgisi çok yoğun değil. Büyük ihtimalle bu da hastalıkla alakalı” dedi. Bir başka Pazar esnafı olan Mehmet Aydoğan ise, Uşak’ın merkezi bir şehir olduğu için üretim bölgesi olduğunu ve en kaliteli meyve ve sebzelerin Uşak’ta bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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