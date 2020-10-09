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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ege’nin kalbinden yepyeni bir lezzet: Tavuk tantuni

İHA

Ege’nin kalbinden yepyeni bir lezzet: Tavuk tantuni

Türkiye’de, birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olan ve sürekli teknolojik alt yapısını geliştiren Gedik Piliç’in yeni ürünü ‘tavuk tantuni’ ilk günden tüketiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Beyaz et sektörünün öncü kuruluşlarından Gedik Piliç, lezzetli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Mersin’in kendine has lezzetini, Uşak’ta beyaz et ile üreten Gedik Piliç, sektörde yine bir ilki gerçekleştirdi. Tüketicilerin istediği, ihtiyaç duyduğu ne varsa yapmayı kendinde bir misyon olarak gören Gedik Piliç’in yeni ürünü “Tantuninin Gediklisi” tantuni severlerden tam not aldı.
Gedik Tantuni talepleri, yapılan yatırımlara yön veren önemli unsurlardan biri oluyor. Piliç etinin ekonomik ve sağlıklı en önemli hayvansal protein kaynağı olduğunu tüketicilere aşılayan, ‘Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz’ sloganıyla hareket eden Gedik Piliç, piyasaya yeni sunulan tantuni ürünleriyle bir kez daha sektördeki adından söz ettiriyor. Tavukçuluk sektöründe denetimlerinden uygulamaları ve ürün kalitesine kadar dünya ortalamasının üzerinde yer alan Gedik Piliç, Tantuninin Gediklisi ile tüketicileri mutlu etmeyi başarıyor.

Gedik Piliç
Üretim yeri Uşak olan ve 1968 yılından beri Ege’den sofralara getirdiği lezzetlerle kanatlı et sektörünün öncü kuruluşlarından Gedik Piliç, pazar payında her geçen gün üretiminde artışı yaparken, sağlıklı beyaz eti en kaliteli hali ile müşteriye ulaşması için sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2500 bordrolu çalışanına sağladığı istihdamı, ürün portföyü ve kapasite artışı hedefini 2020 yılında da sürdürmeyi başarıyor. Bordrolu çalışanının yanında yetiştiricileri, taşeron firmaları ve bayi çalışanları ile gittikçe büyüyen kocaman bir aile oluyor.
Türkiye’nin her noktasında tüketicileri ile ürünlerini buluşturmayı hedefleyen Gedik Piliç, her gün bayi ağına yenilerini ekleyerek büyüyor. Şu an Türkiye’nin yüzde 80’inde tüketicisi ile buluşan Gedik Piliç, dağıtım ağını yüzde 100'e tamamlamak için çalışmalara hızla devam ediyor.
Üretimde kaliteyi düşünürken son tüketiciye ulaştıracak bayilerin seçimi konusunda oldukça hassas davranıyor. Yavaş ve emin adımlarla dağıtım ağını genişleten Gedik çok yakında Türkiye'nin her yerinde eksiksiz bulunmayı hedefliyor.
Yerli üreticiler ile çalışabilmek ülke ekonomisine de destek olmayı kendine bir borç olarak gören Gedik Piliç, BAE, Filipinler, Gana, Gürcistan, Haiti, Hong Kong, Irak, Katar, Kıbrıs, Kırgızistan, Liberya, Libya, Rusya, Ürdün ve Vietnam olmak üzere 15 ülkeye aktif bir şekilde ihracat yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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