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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Blaundos Kazı Evi’nin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor

İHA

Blaundos Kazı Evi’nin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılı itibariyle devam eden Blaundos Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına, Zafer Kalkınma Ajansının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek çıktı.
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Can başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sürdürülen Blaundos Antik kenti kazı ve restorasyon çalışmalarının, verimli biçimde sürdürülebilmesi için öncelikli ihtiyaç olan “Kazı Evi” inşaatı konusunda, Zafer Kalkınma Ajansına yapılan başvuru kabul edildi. Yapılan başvuru doğrultusunda 1 milyon 901 bin 960 TL’ ya mahal olacak projenin yüzde 75’lik kısmını Zafer Kalkınma Ajansı karşılarken yüzde 25’lik kısmı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak. Gerçekleştirilecek projenin yaklaşık olarak 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniliyor. Gerçekleştirilen proje hakkında açıklamalarda bulunun Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan projenin hayata geçmesiyle, antik kentteki bilimsel çalışmaların hız kazanacağının altını çizdi. Prof. Dr. Savaş, “Başta üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri olmak üzere, çeşitli bilim dallarından araştırmacıların yararlanabileceği proje; eserlerin korunması, onarımı ve bilimsel değerlendirmelerine yönelik depo, laboratuvarlar, arşiv, fotoğrafhane, kütüphane ve konferans salonu gibi çok amaçlı bir kompleks olarak tasarlandı. Proje kapsamında, öğrenci grupları başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden ziyaretçilerin belli bir program dâhilinde katılabilecekleri etkinliklerle, çanakçömlek üretimi, eser onarımı ve mozaik yapımı gibi pek çok konuda deneyimleme yapabilecekleri arkeoloji atölyeleri oluşturulacak. Antik çağ teknolojileri, endüstrileri, üretimleri, eğlence ve spor anlayışları, günlük yaşamları gibi konularda deneysel arkeoloji ve uygulama projeleri hayata geçirilebilecektir. Aynı zamanda, bu projelerle, bir yandan bölgenin turizm hareketliliğinde Blaundos’un da etkin rol alması, diğer yandan ziyaretçilerin kültürel mirasımıza karşı duyarlılığının arttırılması hedeflenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Genç Gönüllüler Programı kapsamında en fazla başvuru yapılan ve en çok gönüllü kabul eden kazı projesi Blaundos olmuştur. Kovid19 salgınına ve zor arazi koşullarına rağmen, üst düzeyde alınan tedbirlerle ve büyük öz veriyle çalışan kazı ekibinin emekleri her türlü takdiri fazlasıyla hak ediyor. Başta desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Funda Kocabıyık olmak üzere, kazı başkanı Prof. Dr. Birol Can’a ve emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uşak’ta ilk Arkeolojik Kazı Projesi
Uşak il merkezinin 30 km güneyindeki Ulubey ilçesi sınırları içerisinde yer alan Blaundos Antik Kentinin, Uşak’ın ilk ve tek arkeolojik restorasyon projesi olduğuna dikkat çeken kazı başkanı Prof. Dr. Can ise, “Çevresini dolanan derin kanyonla bütünleşik manzarası, günümüze ulaşan tapınak, tiyatro, hamam, bazilika gibi anıtsal yapıları ve vadi yamaçları boyunca uzanan kaya mezarlarıyla dikkat çeken kent, yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi gruplarını ağırlamaktadır. Günümüze ulaşan ve büyük bölümü Roma dönemine ait yapıların yanı sıra, son dönem kazılarında kentin daha erken tarihlere ait izleri de açığa çıkmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

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