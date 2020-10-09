Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, yaşları 1315 arasındaki 4 çocuktan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Kayıp çocuklardan biri olan Ahmet Yumuk´un (15) annesi Atiye Tanrıverdi, çocukların Kütahya´nın Pazarlar ilçesinde görüldüğü yönünde haberler aldıklarını söyledi.

Uşak'ta, dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan çocuklardan kız kardeşler Havva Coşkun (13) ve Ayşe Coşkun (15), iddiaya göre saat 17.00 sıralarında yanlarına aldıkları erzaklarla birlikte pikniğe gidiyoruz diyerek evden çıktı. Cep telefonlarını evde bırakan kardeşler bir daha geri dönmedi. Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Coşkun, "Eşime 'hayvan barınağına gideceğiz, orada piknik yapacağız' demişler, diğer aliler de gelmişler oralarda aramışlar hiçbir yerde bulamamışlar. Aldığımız haberlere göre dün akşam saatlerinde yolda çocukları gören bir adam durmuş nerelisiniz diye sormuş, onlar da biz Kütahya Pazarlarlıyız demişler, o da ben de oralıyım demiş onları Pazarlar'a kadar götürmüş. Bir an evvel çocuklarımızın bulunması işitiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki gelsinler. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

'TELEFONU EVDE KALMIŞ'

Anne S.E. ise dört çocuğun da birlikte görüldüğünü, çocukların beraberlerinde 3 çanta götürdüklerini söyledi. S.E., "Elma, mandalina, salata, domates, poğaça gibi yiyecek malzemesi aldılar. 'Hayvan barınağına gidip geleceğiz' dediler. Kızlarımın telefonu evde kalmış. Çocuklar gece saat dokuza kadar gelmeyince çok korktuk, yetkililere haber verdik" dedi.

Çocuklardan Ahmet Yumuk´un annesi Atiye Tanrıöver ise oğlunun aşçı yardımcısı olarak bir ay önce işe başladığını, dün sabah işe gitmek için saat 06.30 evden çıktığını, iş çıkışı ise eve gelmediğini söyledi. Tanrıöver, çocukların Pazarlar´da görüldüğü yönünde kendisine bilgi geldiğini belirtti.

Aileler, çocuklarını bulmak için Pazarlar'a doğru yola çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Merkez Feyzi DAVULCU

2020-10-09 20:32:15



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