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Saatler sonra bulunan 4 çocuktan Ayşe: Biraz gezelim istedik

DHA

Saatler sonra bulunan 4 çocuktan Ayşe: Biraz gezelim istedik


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan, bir gün sonra polis tarafından Kütahya'nın Simav ilçesinde piknik yaparken bulunan 4 çocuktan Ayşe C. (15), "Maksadımız piknik yapmaktı. Zaten koronavirüsten dolayı bir yere çıkamıyorduk. Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik" dedi.
Uşak kent merkezinde yaşayan Ahmet Y. (15), Yusuf Ç. (15) ile Ayşe (15) ve Havva C. (13) kardeşler, perşembe günü ailelerine haber vermeden piknik amacıyla evlerinden ayrılarak Kütahya'nın Simav ilçesine gitti. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kayıp çocuklar önce Kütahya'nın Pazarlar, ardından da Simav ilçelerinde aranmaya başladı. Çocuklar, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir gün sonra ilçenin Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çadır kurup piknik yaparken bulundu.
Ailelerine teslim edilen çocuklardan Ayşe C., DHA'ya konuştu. Koronavirüs nedeniyle okula gidemedikleri için evde canlarının sıkıldığını belirten Ayşe C., "Maksadımız piknik yapmaktı. Zaten koronavirüsten dolayı bir yere çıkamıyorduk. Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik. Zaten bizim gittiğimizde saat geç olmuştu. Eve de geri dönemedik. Daha sonra yanımızda bulunan arkadaşımız yolda araç durdurdu. Araçla birlikte arkadaşımızın köyde bulunan dedelerine gittik. Dedesini rahatsız etmemek için kapılarını çalmadık. Onların evinin bodrum katında sabahladık. Ardından ertesi gün evden çıkarak Simav'a gittik. Simav'da ise arkadaşlarımız çadır aldı. Akşamüstü ise polisler bizi buldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2020-10-10 13:47:09

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