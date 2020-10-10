Uşakspor - Amed Sportif: 3-0

UŞAK, (DHA) - STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Özer Özden (xx), Caner Kurt (xx), Hakan Erkan (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xx) Alpay (xx), Türker (xxx) (Dk. 86 Levent), İsmet (xx), Samet (xx), Abdullah (xxx), Ali (xx) (Dk. 86 Selim), Seçkin (xxx) (Dk. 80 Mehmet Bektaş xx), Serhat (xxx) (Dk. 72 Uğur xx), Kadir (xx) (Dk. 79 Noyan xx), Mehmet Gürkan (xxx)
AMED SPORTİF: Bekir (x) Deniz (x), Emrah (x), Serkan Yavuz (x), Anıl (x), Bünyamin (x) (Dk. 82 Recep x), Samet (x) (Dk. 46 Seymen x), Oğuzhan (x), Yusuf (x) (Dk. 65 Batuhan x), Halil İbrahim (x) (Dk. 65 Muhlis x), Sinan (x)
GOLLER: Dk. 14 Serhat, Dk. 61 Seçkin, Dk. 77 Mehmet Gürkan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Seçkin, İsmet, Serhat (Uşakspor) MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 14'üncü dakikada Serhat, 61'inci dakikada Seçkin, 77'nci dakikada ise Mehmet Gürkan kaydetti. Bu sonuçla Uşakspor, 10 puana ulaşıp zirve yarışını sürdürürken, Diyarbakır temsilcisi 3 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2020-10-10 16:05:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.