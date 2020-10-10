Uşakspor - Amed Sportif: 3-0

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA) - STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Caner Kurt (xx), Hakan Erkan (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) Alpay (xx), Türker (xxx) (Dk. 86 Levent), İsmet (xx), Samet (xx), Abdullah (xxx), Ali (xx) (Dk. 86 Selim), Seçkin (xxx) (Dk. 80 Mehmet Bektaş xx), Serhat (xxx) (Dk. 72 Uğur xx), Kadir (xx) (Dk. 79 Noyan xx), Mehmet Gürkan (xxx)

AMED SPORTİF: Bekir (x) Deniz (x), Emrah (x), Serkan Yavuz (x), Anıl (x), Bünyamin (x) (Dk. 82 Recep x), Samet (x) (Dk. 46 Seymen x), Oğuzhan (x), Yusuf (x) (Dk. 65 Batuhan x), Halil İbrahim (x) (Dk. 65 Muhlis x), Sinan (x)

GOLLER: Dk. 14 Serhat, Dk. 61 Seçkin, Dk. 77 Mehmet Gürkan (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Seçkin, İsmet, Serhat (Uşakspor) MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 14'üncü dakikada Serhat, 61'inci dakikada Seçkin, 77'nci dakikada ise Mehmet Gürkan kaydetti. Bu sonuçla Uşakspor, 10 puana ulaşıp zirve yarışını sürdürürken, Diyarbakır temsilcisi 3 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2020-10-10 16:05:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.