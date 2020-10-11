Uşakspor'da keyifler yerinde

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Amed Sportif'i 3-0 yenen Uşakspor zirve takibini sürdürdü. Ligde ilk 4 haftada Ergene Velişemeşespor, Ankara Demirspor ve Amed Sportif'i mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Sancaktepe Futbol Kulübü ile berabere kaldı. Topladığı 10 puanla 12 puanlı lider Manisa FK'yı takip eden Uşakspor'da teknik direktör Hasan Şimşir, zirve yarışını bırakmayacaklarını söyledi. Şimşir, "İyi bir çıkış yakaladık. Takımımın durumundan son derece memnunum. İstikrarlı gidişatımızı sürdüreceğiz" dedi.

Uşakspor gelecek hafta Kahramanmaraşspor deplasmanında terleyecek. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-10-11 11:49:50



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