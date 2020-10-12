Kültür ve Turizm Bakanlığıdan, Uşak Üniversitesi öğrencilerine ödül

Coğrafya Kaderdir, konulu Genç Sanat Altıncı Güncel Sanat Proje Yarışması’nda, dereceye giren Uşak Üniversitesi öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödül almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Sanat Altıncı Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı. Yarışmada, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seramik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gökhan Ölmezoğlu başarı ödülü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü lisans öğrencisi Mert Yılmaz ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Savaş, “Bu Ödüller Doğru Yolda Olduğumuzun Göstergesi”

Genç Sanat Altıncı Güncel Sanat Proje Yarışmasında ödül kazanmanın gurur verici olduğunu belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Türkiye’de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenen yarışmada, 191 sanatçı arasında ilk 10’da yer alarak başarı ödülüne layık görülen öğrencimiz Gökhan Ölmezoğlu’nu ve mansiyon ödülü alan Mert Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencimiz Tuğba Derli’nin çalışması bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek ‘BASE İstanbul 2020’ şeçkisine kabul edildi. Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Bu başarılar, özellikle deri, tekstil ve seramik alanlarında tasarım merkeziyle öncü olan üniversitemizin ne kadar doğru bir yolda ilerlediğinin kanıtıdır.” dedi.

Genç Sanat Altıncı Güncel Sanat Proje Yarışması sonucunda 45 eser İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde Kasım ayı içerisinde sergiye sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.