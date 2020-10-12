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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşme’de ceviz hasadı başladı

İHA

Eşme’de ceviz hasadı başladı

Yağan yağmurların ardından ceviz kabukları kırılmasıyla Uşak’ın Eşme ilçesinde, ceviz hasadı başladı. Hasadın bol ve kaliteli olması üreticinin yüzünü güldürdü.
Uşak Eşme ilçesinde üreticilerin yeni ilgisi olan cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle başladı. Toplanan cevizlerin kaliteli ve bol olması ise üreticinin yüzünü güldürdü. 6 senedir ceviz üretimiyle uğraşan Aşkın Çetin, geçen sene hasatın fazla olmadığını belirtirken bu sene 700 800 kilo hasat umduklarını dile getirdi. Çetin, “Önce ölçümle, toprak tahlilleriyle başladık. Bu işin çok zorlukları oldu. Toprak tahlilinden sonra yer mesafesi, ölçümü, dikimine karar verdik. Sonrasında çukur açma dediğimiz olay var. 1 buçuk metre mesafeli çukurlar açarak, açık köklü cevizlerimizi dikiyoruz. Burası altı yıl oldu. Zaman zaman arada boş geçilen, kuruyanlar oldu. Tozlayıcı dediğimiz çeşitler bazen doğru çıkmadı. Onları aşılayarak eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Geçen sene çok nadir bir hasatımız oldu, 200 kilo kadar. Bu sene 700800 arasında bir hasat umuyoruz” dedi. Ceviz ihracatı konusuna da dikkat çeken Çetin, “Eşme’de gelecek dönemlerde ceviz piyasasının da pazarının da daha iyi olacağını tahmin ediyorum ama onu zaman gösterecek” dedi.

Ceviz yetiştiriciliğiyle uğraşan ve üreticiye yardımlarda bulunan Özkan Oktay, kaliteli cevizin sırrını doğru gübre ve uygun sulama yapılmasından kaynaklı olduğunu belirtti. Ceviz hasadının evrelerini anlatan Oktay, “Bir taraftan cevizler 5 kişilik ekiplerle toplanıyor. Toplanan cevizleri, ceviz soyma makinasından geçiriyoruz. Çıkan cevizleri tekrar tezgah üzerinde, içerisindeki çürük olanları, delik olanları, hatalı olanları ayıklayıp daha sonra güneşe seriyoruz. Güneşe serdiğimiz cevizler, burada bir günlük sürede, üzerindeki kaba suyu atıyor. Daha sonra gölge bir alana bu cevizleri alıp kurutuyoruz. Duruma göre 710 gün gibi sürede elekler üzerinde kuruduktan sonra pazara hazır hale geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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