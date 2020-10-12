Uşak’ta kaçak alkol operasyonu yapıldı

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Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kaçak alkol operasyonunda 12 litre rakı, 15 litre votka, 6 litre etil alkol, 31 adet alkollü içki aroması ve 21 adet boş şişe ele geçirildi. Öte yandan göz altına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, edinilen istihbaratlar neticesinde bir şahsın, kaçak alkol ürettiğini tespit etti. Şahsın ikametlerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri ev içerisinde 12 litre rakı, 15 litre votka, 6 litre etil alkol, 31 adet alkollü içki aroması ve 21 adet boş şişe ele geçirdi. Öte yandan kaçak içki imal eden şahıs jandarma ekiplerince göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken ele geçirilen kaçak alkollerin imha edildiği öğrenildi.

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