Uşakspor ilk yenilgisini tattı

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor, ilk mağlubiyetini Kahramanmaraşspor deplasmanından aldı. Rakibine öne geçtiği maçta 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar lider Manisa Futbol Kulübü'nün 5 puan gerisine düşerek 4'üncülüğe geriledi. Hafta içinde 2 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüs çıkan Uşakspor'un teknik direktörü Hasan Şimşir, "Yaşanan sağlık problemlerinden ötürü moralimiz bozuldu. Maalesef ilk yenilgimizi yaşadık. Bir an önce futbolcularımız ve personelimizin sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaybedilen 3 puanı telafi ederiz" dedi.
Uşakspor gelecek hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2020-10-15 11:44:02
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