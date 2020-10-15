Uşakspor ilk yenilgisini tattı

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor, ilk mağlubiyetini Kahramanmaraşspor deplasmanından aldı. Rakibine öne geçtiği maçta 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar lider Manisa Futbol Kulübü'nün 5 puan gerisine düşerek 4'üncülüğe geriledi. Hafta içinde 2 futbolcusu ve 1 personelinde koronavirüs çıkan Uşakspor'un teknik direktörü Hasan Şimşir, "Yaşanan sağlık problemlerinden ötürü moralimiz bozuldu. Maalesef ilk yenilgimizi yaşadık. Bir an önce futbolcularımız ve personelimizin sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaybedilen 3 puanı telafi ederiz" dedi.

Uşakspor gelecek hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2020-10-15 11:44:02



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