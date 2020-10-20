Uşakspor telafi peşinde

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor´a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Uşakspor yarın evinde Anagold 24Erzincanspor´la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı´nda Lütfullah Aslan´ın yöneteceği müsabaka saat 14.00´te başlayacak. Teknik direktör Hasan Şimşir, Erzincanspor maçından mutlak galibiyet beklediklerini söyledi. Uşakspor bu maç öncesi 10 puanla 4´üncü sırada yer alıyor. Uşakspor´da maç öncesi gerçekleştirilen koronavirüs testi sonucu bir oyuncu ve yardımcı antrenörde pozitif bulguya rastlandığı açıklandı. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta da 2 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edilmişti.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-10-20 11:32:38
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