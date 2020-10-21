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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-3

DHA

Uşakspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-3


UŞAK, (DHA) - STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx), İlker Ayten (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (x) Türker (x) (Dk. 76 İbrahim x), Samet (xx), Ali (x) (Dk. 76 Resul x), Alpay (xx), İsmet (xx), Selim (x) (Dk. 90 Berkay), Serhat (xx), Kadir (x), Seçkin (xx), Mehmet Gürkan (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Mert (xxx) Abdullah (xx), Yunus Emre (xxx), Hakan (xx), Ahmet Kaan (x) (Dk. 21 Sefa xxx), Batuhan Salman (xxxx) (Dk. 86 Sabrican), Samed (xx) (Dk. 75 Batuhan Yılmaz x), Umut (xx) (Dk. 86 Uğurcan), Mümin (xxx), Rıdvan (xxx), Ethem (xx) (Dk. 75 Abdulkadir x)
GOLLER: Dk. 53 ve Dk. 64 Batuhan Salman, Dk. 85 Sefa (24Erzincanspor), Dk. 57 Mehmet Gürkan (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Abdullah, Hakan, Sefa, Batuhan Salman (24Erzincanspor), Mehmet Gürkan (Uşakspor)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Hüseyin (yedek kulübesinde) (Uşakspor)MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta son 2 haftadır koronavirüs salgınıyla sarsılan ve Kahramanmaraşspor maçıyla ilk yenilgisini alan zirve adaylarından Uşakspor, evinde Anagold 24Erzincanspor´a da kaybetti: 1-3.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 53´üncü dakikasında Erzincanspor Batuhan Salman ile öne geçti: 0-1. Ev sahibi Uşakspor 4 dakika sonra Mehmet Gürkan´la beraberliği yakaladı: 1-1. Erzincanspor 64´üncü dakikada yine Batuhan Salman´ın golüyle öne geçerken, Sefa 85´inci dakikada attığı golle 3 puanı perçinledi.
Uşakspor ligdeki 2´nci yenilgisini alarak 10 puanda kaldı. Erzincanspor da puanını 13´e yükseltip üst sıralar için ümitlendi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-10-21 16:08:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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