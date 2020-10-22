Uşakspor düşüşe geçti

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UŞAK, (DHA) - Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta son 2 haftadır koronavirüs salgınıyla sarsılan Uşakspor, evinde Anagold 24 Erzincanspor´a 3-1 kaybederek son 2 maçından puan alamadı. Geçen hafta da Kahramanmaraşspor´a kaybeden kırmızı-siyahlılar zirve yarışında ağır yaralar aldı. Teknik direktör Hasan Şimşir, alınan mağlubiyetlerin morallerini bozduğunu ancak toparlanacaklarını söyledi. Şimşir, "Lige iyi başladık ancak son 2 hafta yaşanan olaylar bizi etkiledi. Ben oyuncularıma güveniyorum, yeniden çıkışa geçeceğiz ve yarışta var olacağız" dedi.

Uşakspor gelecek hafta Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-10-22 12:47:15



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