Uşakspor´un rakibi Hekimoğlu Trabzon

UŞAK, (DHA) -
Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta son iki maçında Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor´a yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı´nda Selim Özden´in yöneteceği maç saat 14.00´te başlayacak. Uşakspor´da kırmızı kat cezalısı Hüseyin Koç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hasan Şimşir, "Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-10-27 13:07:54
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