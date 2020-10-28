Uşak’ta 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı

Uşak’ta, “En iyi narkotik polisi anne” projesi tanıtımı yapıldı. Etkinlikte konuşan Vali Funda Kocabıyık, “ Gençlerimizi bu zehirden uzak tutmak için en yakınlarına yani sizlere ihtiyacımız var” dedi.

Uşak’ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amaçlı hayata geçirilen “En iyi narkotik polisi anne” projesi tanıtıldı. Tanıtım Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binasında konferans salonunda gerçekleşti. Proje tanıtımına Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, ilgili şube müdürleri, ve anneler katıldı. Proje kapsamındaki ilk toplantıda ele alınan temel konu, yapılan çalışmaların tüm il kapsamında olması ve bu doğrultuda annelerin, çocukların bu bataklığa düşmesini engelleme çalışmalarında aktif rol almaları için donanımlı hale getirilmesi konusunun olduğu belirtildi.

Proje tanıtımında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşların uyuşturucudan korumak için toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerektiğini belirtti. Kocabıyık, “Bildiğiniz üzere uyuşturucu kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu. Uyuşturucu, onu kullanan gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sadece fiziksel sağlığına zarar vermiyor. Kişinin psikolojine, insan ilişkilerine hatta aile içi şiddete, istismara, maddi sorunlara, aile huzurunun bozulmasına neden oluyor. Toplum yapısını zedeleyen bu durum sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getiriyor.

Vatandaşlarımızı uyuşturucudan korumak için toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerekiyor. Bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Fakat gençlerimizi bu zehirden uzak tutmak için en yakınlarına yani sizlere ihtiyacımız var. Sevgili annelerimiz, en değerli varlıklarımız çocuklarımızı bu illetten uzak tutmak için sizin gücünüze ve kararlığınıza ihtiyacımız var. Evladı söz konusu olduğunda şefkati yüce olan annelerimizin gücü de karşı konulmaz olur. Biz de sahip olduğunuz bu güç ile bu mücadeleyi beraber yürütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısının devamı basına kapalı bir şekilde devam etti.

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