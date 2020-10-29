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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor nefes aldı

DHA

Uşakspor nefes aldı


UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta üst üste Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor mağlubiyetleriyle zirve yolunda yara alan Uşakspor, Hekimoğlu Trabzon deplasmanında kendine geldi. Rakibini 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden yarışa tutundu. Teknik direktör Hasan Şimşir kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Şimşir, "Maalesef 2 maçtır yeniliyorduk. Takımımızda koronavirüs vakalarına rastlanması da bizleri üzdü. Trabzon´dan 3 puanla dönmek bizi yeniden ayağa kaldırdı" diye konuştu. Uşakspor hafta sonu mesaisinde evinde Şanlıurfaspor´la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-10-29 13:07:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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