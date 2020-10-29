Uşakspor nefes aldı

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta üst üste Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor mağlubiyetleriyle zirve yolunda yara alan Uşakspor, Hekimoğlu Trabzon deplasmanında kendine geldi. Rakibini 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden yarışa tutundu. Teknik direktör Hasan Şimşir kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Şimşir, "Maalesef 2 maçtır yeniliyorduk. Takımımızda koronavirüs vakalarına rastlanması da bizleri üzdü. Trabzon´dan 3 puanla dönmek bizi yeniden ayağa kaldırdı" diye konuştu. Uşakspor hafta sonu mesaisinde evinde Şanlıurfaspor´la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-10-29 13:07:40
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