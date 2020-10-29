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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak 29 Ekimi ışık gösterileriyle kutladı

İHA

Uşak 29 Ekimi ışık gösterileriyle kutladı

Uşak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 1 Eylül Stadyumunda ışıklı gösteriyle kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Uşak 1 Eylül Stadyumunda gerçekleştirilen kutlamaya Uşak Ak Parti Milletvekili Mehmet Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan kutlamalarda Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bu günün tüm imkânsızlıklara rağmen ecdadımızın büyük bir kararlılıkla ortaya koyduğu kurtuluş mücadelemizin Cumhuriyetle taçlandırıldığı gün olduğunu ifade etti. Çakın, “Bundan 97 yıl önce ortaya koyulan bu kararlı duruş, bugün de iç ve dış politikamıza yansımış milli duruşumuz güçlenerek yarınlarımızın teminatı olmuştur. Şanlı bayrağımızın Mehmetçiğimizin ayak bastığı tüm topraklarda dalgalanmakta askeri başarıların yanı sıra her alanda yapılan yatırımlarla ülkemiz büyümekte ve kalkınmaktadır. Millet ve devlet olarak daima birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir Türkiye'yi umutla yeşertiyoruz. İnanıyoruz ki, bizlere yönelen kirli emeller hangi unsurlarla gelirse gelsin yüreği imanla dolu bu milletin sillesinden öteye geçemeyecektir. Ben başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
Başkan Çakın’ın konuşmalarının ardından etkinlikler çeşitli lazer ışıklı gösterisi ve şarkılarla devam etti. Öte yandan kutlama, belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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