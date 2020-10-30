Uşakspor evinde oynayacak

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon´u 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra kazanan Uşakspor, yarın evinde sonuncu Şanlıurfaspor´la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı´nda Cihan Ataş´ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00´te başlayacak. Teknik direktör Hasan Şimşir, Trabzon´da aldıkları 3 puan ile çıkışa geçtiklerini söyledi. Şimşir, "Şanlıurfaspor karşılaşmasına çok ciddi hazırlandık. Rakibize saygı duyacağız ve kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-10-30 13:27:47



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