Uşakspor evinde oynayacak

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon´u 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra kazanan Uşakspor, yarın evinde sonuncu Şanlıurfaspor´la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı´nda Cihan Ataş´ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00´te başlayacak. Teknik direktör Hasan Şimşir, Trabzon´da aldıkları 3 puan ile çıkışa geçtiklerini söyledi. Şimşir, "Şanlıurfaspor karşılaşmasına çok ciddi hazırlandık. Rakibize saygı duyacağız ve kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-10-30 13:27:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.