Uşak’tan İzmir’e yardım ekibi

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Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir’e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.

Uşak’tan deprem bölgesi İzmir’e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İtfaiyesi’nden kurtarma çalışmalarına destek amaçlı İzmir’e yola çıktığını ifade ederken, “Geçmiş olsun İzmir” dedi.

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