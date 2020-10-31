Vali Kocabıyık, “Uşak, İzmir’in yanında”

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 bin 500 adet battaniyenin deprem bölgesi İzmir’e gönderildiğini belirterek, “Uşak, İzmir’in yanında” dedi.

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bütün imkânların seferber edildiğini ve Organize Sanayi Bölgesi idaresince temin edilen 4 bin 500 adet battaniyenin İzmir’e gönderildiği aktarıldı. Yapılan açıklamada, “Acımız büyük, acımız ortak Depremin yol açtığı acıyı bir nebze de olsa dindirmek, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Arama kurtarma ekibi desteğimizin yanında bugün de Organize Sanayi Bölgesi İdaresince temin edilen 4 bin 500 adet battaniyemizi deprem bölgesine göndermiş bulunuyoruz. Uşak, İzmir’in yanında “ ifadelerine yer verildi.

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