Tıra çarpan otobüste 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta şehirle arası yolcu otobüsü, biriket taşı yüklü tıra arkadan çarptı. Otobüste muavin hayatını kaybederken sürücü ve 7 yolcu ise kazayı yaralanarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak’ta Ankara İzmir karayolu üzerinde hastane ışıklı kavşağında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul’dan Uşak’a gelen Mustafa Baydemir kontrolündeki 43 ES 888 plakalı şehirlerarası seyahat otobüsü, İsmail Çetinkaya kontrolündeki 64 LP 023 plakalı biriket yüklü tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs sürücüsü ve 7 yolcunun yaralandığı ve otobüs muavini Adem Uçar’ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuları çevre hastanelere sevk ederken hayatını kaybeden Uçar’ı ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Ayrıca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.