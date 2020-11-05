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Uşakspor-Şile Yıldızspor: 6-0

DHA

Uşakspor-Şile Yıldızspor: 6-0


UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Levent Balcı (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx), Denizcan Şahin (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (xx) (Dk. 76 İbrahim Bağcı xx) Levent (xx), Berkay (xx), Berat (xx), İbrahim Şirin (xx), Resul (xx), Uğur (xxx) (Dk. 76 Alperen xx), Mehmet (xxx), Noyan (xxxx), Abdullah (xx), Selim (xx) (Dk. 71 Muhammed xx)
ŞİLE YILDIZSPOR: Ömer (x) Cömert (x), Bartu (x) (Dk. 46 Mehmet x), Ozan (x), Arda (x), Emir (x) (Dk. 56 Emre x), Onur (x) (Dk. 75 Ahmet Hasan x), Ali (x) (Dk. 46 Eşref x), Furkan (x) (Dk. 56 Adem x), Tahsin (x), Kerem Can (x)
GOLLER: Dk. 10, Dk. 61 ve Dk. 90 Noyan, Dk. 12 ve Dk. 15 Mehmet, Dk. 23 Uğur (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Arda, Onur, Adem (Şile Yıldızspor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Uşakspor, iç sahada Şile Yıldızspor'u 6-0 mağlup ederek tur atladı. Ev sahibi ekipte Noyan, hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynarken, kırmızı-siyahlıların diğer gollerini Mehmet (2) ve Uğur kaydetti. Maçta Uşaksporlu futbolcular İzmir'de yaşanan deprem felaketindeki depremzedeleri de unutmadı. Kırmızı-siyahlılar gollerden sonra günler sonra enkaz altından çıkarılıp Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in arama kurtarma görevlisinin parmağını tutma hareketini yaparak destek mesajı verdi.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2020-11-05 15:10:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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