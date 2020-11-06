Uşak’ta 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi

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Uşak’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 11.0016.00 haricinde sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, korona virüsün (Covid19)il genelinde artış gösterdiği belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 6 kasım (Bugün) itibariyle 11.00 16.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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