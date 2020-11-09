Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti Türk bayraklarıyla yola çıkan tırlar ilk tavuk sevkiyatını yaptı Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: "Aylık 40 konteyner gibi bir ihracatımız olacak" "Çin'e ilk kez yaptığımız bu ihracattan yaklaşık 25 milyon dolar elde edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti Türk bayraklarıyla yola çıkan tırlar ilk tavuk sevkiyatını yaptı Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: "Aylık 40 konteyner gibi bir ihracatımız olacak" "Çin'e ilk kez yaptığımız bu ihracattan yaklaşık 25 milyon dolar elde edeceğiz"

İHA

Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti Türk bayraklarıyla yola çıkan tırlar ilk tavuk sevkiyatını yaptı Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: "Aylık 40 konteyner gibi bir ihracatımız olacak" "Çin'e ilk kez yaptığımız bu ihracattan yaklaşık 25 milyon dolar elde edeceğiz"

Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç, 2018 yılından bu yana devam eden görüşmelerin sonucunda Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti. Çin'e ayda 40 konteyner tavuk ihraç edeceklerini açıklayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, bu sayede 25 milyon dolar gelir elde edeceklerini belirtti.
1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, Türkiye’de birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sürekli teknolojik alt yapısını geliştiren Gedik Piliç, 2 yıldan uzun süredir yaptığı çalışmalarla ihracat alanını genişleterek Çin’e ilk kez tavuk ihraç etmeye başladı. Türk ve Çin bayrakları asılan tırlar, düzenlenen törenle yola çıktı.

"Çin'e ihracat yapmak gurur verici"
Gedik Piliç olarak 2018 yılının Temmuz ayından itibaren görüşme halinde olduğu Çin’e ilk sevkiyatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, dünya nüfusunun yüzde 20’lik bir kısmı olan Çin’e ihracat yapmanın kendilerine gurur verdiğini söyledi. Çin'e yapılan ihracatın sektör için büyük anlam taşının altını çizen Osman Gedik, önümüzdeki süreçte diğer firmaların da çok kısa sürede Çin’e ihracata başlamalarını temenni etti. Aylık 40 konteynerle yaklaşık olarak bin ton tavuk ihracat edeceklerini ifade eden eden Gedik, “Aylık bin ton gibi bir bağlantımız var. Öncelikle tercih edilen ayak. Onun sonrasında, bu bağlantının içerisinde diğer tavuk ürünleri de var. İnşallah ilerleyen zamanlarda kaplamalı ve pişmiş ürünleri de ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. İlk etapta aylık 40 konteynerle başladığımız ihracatı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Denetimleri geçen Gedik Piliç oldu"
Tarım ve Orman Bakanlığının kanatlı sektörünün Çin'e olan ihracatı artırabilmesi için uzun süredir gayret ettiğinin altını çizen Osman Gedik, şöyle konuştu:
“Gedik Piliç olarak Çin'e yaptığımız bu ihracata Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülük etti. Yıllardır sektörden Çin’e ihracat yapılması için Bakanlığımızın gayreti vardı. Bakanlığın isteği ile Çin’den gelen heyet, biz Gedik Piliç ve birkaç tane daha firmayı denetledi. Bu denetimlerden geçen biz olduk. Öncülüğü biz yapıyoruz, arkasından diğer meslektaşlarımızın da çok kısa zamanda ihracata başlayacaklarını düşünüyorum”
Gedik Piliç olarak Çin'e ilk kez gerçekleştirdikleri bu ihracattan yaklaşık 2425 milyon dolar gelir elde edeceklerini açıklayan Osman Gedik, diğer firmaların da Çin’e açılarak Türkiye'ye ciddi bir döviz girdisi getirmeleri temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X